La Juventus è vicina a raggiungere un accordo con l'Ajax per il prestito secco di. Il difensore toscano, che ha faticato a trovare spazio regolare nella formazione bianconera, sembra pronto per una nuova avventura nei Paesi Bassi.L'Ajax, sotto la guida di Francesco Farioli, sta cercando di rinforzare la propria difesa in vista della stagione. Rugani è visto come un'aggiunta di esperienza e. Questa sera, Farioli sarà impegnato con l'Ajax in Europa League e non ha ancora preso una decisione definitiva su Josip, altro difensore sotto osservazione del club. Tuttavia, Rugani ha già dato il suo consenso per il trasferimento.Farioli, impegnato stasera in Europa League, non ha ancora deciso il futuro di Sutalo, ma ha il sì di Rugani. Il tecnico italiano dell'Ajax è in cerca di una soluzione che possa garantire equilibrio e affidabilità alla sua linea difensiva. Rugani, con la sua esperienza maturata in Serie A e in Champions League, rappresenta una soluzione ideale per i lancieri.