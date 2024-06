Teun Koopmeiners è un obiettivo della Juventus per rinforzare ulteriormente il reparto di metà campo. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, nei prossimi giorni è previsto un contatto tra Juventus e Atalanta per chiudere l’operazione che porterebbe Koopmeiners alla corte di Thiago Motta. Nella trattativa potrebbe essere inserito Dejan Huijsen, difensore centrale della Juventus che ha giocato l'ultima parte di stagione in prestito alla Roma. Sempre secondo Alfredo Pedullà, il Girona avrebbe fatto anche un sondaggio per il giovane difensore classe 2005.