Stando a Sportitalia, è atteso nella giornata di domani il via libero definitivo per il passaggio dial, che ha un accordo con lae il giocatore stesso già da un paio di settimane. La cifra per la cessione del centrocampista classe 2000 dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro, un tesoretto che i bianconeri potrebbero subito utilizzare per convincere la Fiorentina a lasciar partire Nico Gonzalez. Si aspetta dunque il semaforo verde per chiudere una trattativa che si è rivelata più lunga del previsto.