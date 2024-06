La Juventus sta lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la trattativa per Douglas Luiz non sarebbe a rischio. Andranno risolte alcune cose su Mckennie non ancora sistemate, ma che verranno comunque aggiustate. Il d.s dell'Aston Villa Monchi sarebbe al lavoro proprio con il centrocampista americano per risolvere gli ultimi nodi. Il centrocampista brasiliano ha disputato un'ottima stagione con la maglia dell'Aston Villa, andando in doppia cifra di gol (10 in totale). Buona anche la quantità di assist messa a referto dal giocatore.