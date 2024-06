Îl centrocampista americano classe 1998 Westonsembrava prossimo al trasferimento all', inserito nello scambio per Douglas Luiz. Stando a quanto riferisce Sportitalia le richieste economiche del giocatore sarebbero cambiate. Infatti, Wes vorrebbe una buona uscita ma pretenderebbe anche un ingaggio superiore. Passerebbe da 2,5 milioni di ingaggio attutale a 5 milioni. Questa richiesta insieme alle commissioni avrebbe complicato le negoziazioni per la riuscita dell'affare. Si continua comunque a lavorare per il la buona riuscita del maxi affare di mercato.