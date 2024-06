Matiasha concluso la sua stagione in prestito al. L'esterno offensivo classe 2003 ora ha fatto rientro alla Juventus agli ordini del nuovo tecnico Thiago Motta. Stando a quanto riferisce Sportitalia la volontà della Vecchia Signora e del nuovo tecnico italo brasiliano sarebbe quella di tenere a Torino il giocatore argentino, permettendogli di crescere ulteriormente ma credendo molto nel suo talento. Tutto aperto per il momento ma l'opzione della permanenza a Torino prende sempre più piede. Non partirà per offerte inferiori ai 40 milioni. Viene ritenuto più cedibile Federico Chiesa.