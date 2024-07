A Sportitalia, Alfredo Pedullà ha tracciato un quadro delle prossime mosse della Juventus. I soggetti principali della questione sono Matias Soulé e Teun Koopmeiners, il cui destino sembra strettamente connesso. Di seguito il pensiero di Pedullà:"La cifra che la Juve vuole per Soulé ha già subito uno sconto di 5 milioni rispetto ai 40 iniziali richiesti. La Juve cede Soulé, e il suo agente è in Italia perché evidentemente qualcosa si sta muovendo, a 30 più 5 di bonus. Il Leicester è partito da 25+5 e dovrebbe aumentare la sua proposta. Per la Juve incassare 35 milioni significa poi prenderne altri 10 e aumentare il cash per arrivare a Koopmeiners. Successivamente ne serviranno 25-28 per prendere anche Todibo: l'arrivo del francese è legato, ovviamente, alla cessione di Huijsen".