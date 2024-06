Lacontinua a muoversi con convinzione sul mercato per completare la rosa da mettere a disposizione di Thiago Motta. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club bianconero avrebbe condotto un sondaggio approfondito per Youssoufdel, giocatore valutato tra i 15 e i 16 milioni di euro, più bonus. L'idea sarebbe quella di formare una mediana con Douglas Luiz, creando un centrocampo di grande qualità e dinamismo. Tuttavia, prima di poter concretizzare questa ipotesi, la Juventus deve necessariamente effettuare alcune cessioni per fare spazio sia a livello di rosa che di bilancio. Le operazioni in uscita sono quindi fondamentali per permettere al club di procedere con le nuove acquisizioni e rafforzare ulteriormente la squadra per la prossima stagione.