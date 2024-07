Si è parlato parecchio soprattutto nella giornata di ieri della possibilità di uno scambio di mercato tra Juventus e Napoli che vedeva protagonisti Federicoe Giacomo. Stando a quanto riferisce Sportitalia è un rumors che non trova alcun tipo di conferma, tuttavia la spiegazione più plausibile sarebbe il grande gradimento di Antonio Conte nei confronti di Federico Chiesa ed il gradimento di Thiago Motta verso Giacomo Raspadori. Nessuna conferma sullo scambio però, soltanto voci. Da non escludere comunque che la pista possa accendersi improvvisamente e diventare realtà, al momento però non sembra essere oggetto di dialoghi.