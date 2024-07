Si era parlato parecchio nei giorni scorsi di un possibile ritorno alla Juventus di Joao. Il terzino di Jorge Mendes approdato alla Vecchia Signora nella stessa estate in cui a Torino è arrivato un certo Cristiano Ronaldo. Portoghesi entrambi, di Cancelo i tifosi ricorderanno dribbling e cross. Stando però a quanto riferisce Sportitalia la pista per un suo possibile ritorno a Torino si è raffreddata nelle ultime ore. La Juventus sembra infatti avere altre priorità di mercato. Non è detto però che la pista si riapra.