Lain questo momento deve vendere prima di poter affondar colpi in entrata sul mercato. Stando a quanto riferisce Sportitalia la Vecchia Signora al momento avrebbe raggiunto un principio di accordo con il difensore del Nizzaper il suo trasferimento a Torino, questa potrebbe essere la chiave per far ridurre il prezzo del cartellino del giocatore. Al momento il club francese fa muro, richieste decisamente elevate per la cessione di Todibo e volontà di tenere il difensore in Francia. La Juventus però non molla l'obiettivo e vuole provare ad affondare il colpo, prima però deve vendere.