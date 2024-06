Lasta proseguendo la trattativa per portare a Torino il centrocampista dell'Douglas Luiz. Qualora non si raggiungesse l'accordo per l'inserimento di Weston McKennie nella trattativa potrebbe essere inserito Enzo. Il centrocampista argentino che in questa stagione si è messo in mostra con la maglia del Frosinone, nonostante la retrocessione in Serie B dei ciociari. Stando a quanto riferisce Sportitalia la valutazione che la Juventus attribuisce al centrocampista si aggira tra i 15 ed i 20 milioni. Pista di mercato da monitorare.