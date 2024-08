La Juventus, secondo quanto riferito da Sportitalia, starebbe entrando nell'ottica di accelerare in maniera più che convinta sul fronte Nico Gonzalez. Al netto delle difficoltà riscontrate per arrivare a Karim Adeyemi, il club bianconero sarebbe pronto a virare con forza sul numero 10 della viola. Per questo motivo la Vecchia Signora sarebbe pronta a mettere sul piatto non una bensì due contropartite di natura tecnica al club allenato da Raffaele Palladino. I nomi in quetione sarebbero quelli di Weston McKennie - in scadenza di contratto nel 2025 e già seguito dalla viola - e di Filip Kostic, un altro giocatore considerato tutt'altro che incedibile in casa sabauda.