Il terzino milanese Mattianon rientra nei piani del nuovo tecnico della Juventus Thiago Motta e per questo motivo viene considerato sul mercato. Al momento nessun club si sarebbe ancora fatto sotto in maniera importante, tuttavia stando a quanto riferisce Sportitalia potrebbe presto bussare alla porta della dirigenza bianconera il Monza. Con Adriano Galliani che conosce molto bene il giocatore classe 1992 fin dai tempi del Milan e potrebbe riportarlo a giocare in Brianza con sé. Al momento una semplice manifestazione di interesse ma la pista De Sciglio-Monza potrebbe accendersi rapidamente.