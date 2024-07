Mattiaè fuori dai piani del nuovo tecnico della Juventus Thiago Motta. Questo è ormai affar noto. Stando a quanto riferisce Sportitalia il difensore milanese classe 1992 deve trovare una sistemazione nel breve tempo, potenzialmente una trapotrebbe essere interessata al giocatore. Il contratto che lo lega alla Juventus non è ancora molto lungo, motivo per cui deve trovare in fretta una nuova sistemazione. Al momento però nessuna squadra sembra essersi fatta sotto con insistenza quindi la Juventus aspetta e con lei anche il terzino milanese.