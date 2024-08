Laè al lavoro non solo per i colpi in entrata ma anche per quelli in uscita. Tra i giocatori che sono ancora alla ricerca di una sistemazione c'è l'esterno serbo arrivato dall'Eintracht Francoforte Filip. Sembrava fosse un promesso sposo della Fiorentina ma alla fine si è fermato tutto. Stando a quanto riferisce Sportitalia al momento il Southampton avrebbe presentato un'offerta alla Juventus per accaparrarsi Filip. Inoltre c'è anche l'Al-Ain ed un altro club arabo che vorrebbero il giocatore. La decisione è nelle mani di Filip.