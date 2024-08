Filip, in procinto di lasciare la, ha rifiutato un'offerta proveniente dalla Turchia. Nonostante il suo futuro con i bianconeri sembri incerto, il giocatore ha deciso di declinare l'opportunità di trasferirsi in Super Lig per ora. Questa decisione potrebbe indicare che Kostic sta valutando altre opzioni o preferisce attendere offerte da club di maggior prestigio o in campionati diversi. La Juventus continua a lavorare sul mercato per definire il futuro del centrocampista serbo, mentre Kostic riflette attentamente sulle sue prossime mosse. Lo riporta Sportitalia.