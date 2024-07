sempre più protagonista di questa sessione estiva di calciomercato. I colpi Di Gregorio, Douglas Luiz e Thuram, infatti, sono destinati a non essere gli unici dell'estate bianconera. Come sottolineato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, il club bianconero ha due grandi priorità sulla lista della spesa di Cristiano Giuntoli.La prima, manco a dirlo, rimane sempre quella relativa a, obiettivo numero uno di questa sessione e profilo più che gradito a Thiago Motta. In scia all'olandese ecco che si piazza, centrale del Nizza che il nuovo allenatore bianconero vorrebbe affiancare a Bremer al centro del reparto difensivo.Infine c'è Jadon Sancho, profilo che piace tantissmo, ma per il quale la Juve intravede una sola via percorribile: ovvero quella del prestito con diritto di riscatto, pronto a diventare obbligo nel caso si verifichino determinate condizioni.