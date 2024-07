Teun Koopmeiners-Juventus. Aria di tormentone estivo? I crismi, in realtà, ci sarebbero tutti ma - come sottolineato da Alfredo Pedullà di Sportitalia - il club bianconero ha un solo modo per evitare che ciò avvenga. Come? Esaudire le richieste dell'Atalanta. La Dea continua a pretendere 60 milioni di euro per l'olandese e la Juve - forte di un accordo totale con il ragazzo per un quinquennale a 4.5 milioni a stagione - vuole centrare l'obiettivo. Tuttavia, non si deve correre il rischio di andare troppo per le lunghe perché un anno fa toccò al Napoli trovarsi di fronte ad un muro invalicabile: i partenopei ad agosto del 2023 offrirono 47 milioni ai bergamaschi e 3.5 all'anno al giocatore. Risultato? Troppo tardi, ergo nulla da fare. Per questo motivo, la Juve non deve tergiversare troppo, dopotutto la richiesta della squadra vincitrice dell'ultima Europa League è piuttosto chiara.