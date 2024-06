Juventus, Morata e l'intreccio con Kean

Il futuro di Alvaro Morata è incerto come lui stesso ha confermato negli ultimi giorni. L'attaccante spagnolo alla Juve tornerebbe a piedi e già l'estate scorsa c'era stato un sondaggio da parte del club, legato al futuro di Kean.Kean è rimasto l'estate scorsa, così come a gennaio, quando era stato ad un passo proprio dall'Atletico Madrid. Adesso quasi sicuramente andrà via. Come riferisce Sportitalia, Kean può avere mercato anche in Italia (a gennaio si era parlato di Bologna e Fiorentina oltre che di un tentativo del Monza) e di sicuro la sua uscita potrebbe favorire l’ingresso di uno specialista come Alvaro.