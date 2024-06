Ilqualche settimana fa ha effettuato un primo sondaggio per il difensore olandese classe 2005 Dean. Si è trattato però soltanto di un primo sondaggio, poi non proseguito, nulla di fatto. La Vecchia Signora è alla ricerca di soluzioni per il futuro del difensore. Stando a quanto riferisce Sportitalia l'idea del direttore sportivo Cristianosarebbe quella di inserirlo in qualche trattativa impiegandolo come pedina di scambio, esattamente come successo con Samuel Iling Junior ed Enzo Barrenechea all'interno della trattativa per Douglas Luiz. Per ora nulla di concreto, ma quella sarebbe l'idea.