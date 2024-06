Il futuro di Matiasè in bilico. L'attaccante ha terminato la sua stagione in prestito aldove si è messo in mostra nonostante la retrocessione in Serie B del club ciociaro. Le estimatrici non mancano, a partire dalla Premier League ma secondo SkySport anche la Roma lo avrebbe aggiunto alla propria lista dei desideri. Prima però, come riferisce Sportitalia, ci sono da fare i conti con la Juventus, proprietaria del cartellino dell'attaccante argentino classe 2003. La valutazione per la cessione di Soulè è di circa 40 milioni di euro.