Juventus, come cambia il mercato se parte Federico Chiesa

In casa Juventus, dal punto di vista del calciomercato degli esterni offensivi, la questione che riguarda la situazione contrattuale di Federico Chiesa è l'ago della bilancia, riferisce Sportitalia. L’ex Fiorentina ha un contratto in scadenza nel 2025 e le uniche due soluzioni in ottica bianconera sono il rinnovo o l’addio.Nel caso in cui Chiesa dovesse salutare la Juventus, a quel punto si modificherebbe tutto il mercato bianconero. La Vecchia Signora di Thiago Motta avrà bisogno di esterni utili alla causa dell’italo brasiliano. Se la Juve monetizzerà dalla cessione dell’esterno della Nazionale, sarà necessario rivalutare a quel punto anche la cessione di Soulé.