Federico, complice la sua situazione contrattuale non ancora definita, resta tra i possibili giocatori in uscita dalla Juventus. Come riferisce oggi Sportitalia per l'esterno classe 1997 ex Fiorentina non sarebbe da escludere la pista che lo porterebbe verso il. Attenzione però anche allache potrebbe utilizzare gli ottimi rapporti tra il proprio tecnico Daniele De Rossi e il giocatore della Juventus. Il futuro di Chiesa allaal momento sembra essere in bilico complice il suo contratto in scadenza 2025 e le trattative per il rinnovo che tardano a prendere forma.