Juventus, Federico Chiesa in vendita: le pretendenti

Federicoè sul mercato. Negli scorsi giorni si erano susseguite le voci che lo vedevano non con un ruolo centrale nella nuovaallenata da Thiago Motta, stando a quanto riferisce Sportitalia l'esterno della Juventus e della Nazionale ora è ufficialmente sul mercato.Le pretendenti per l'esterno ex Fiorentina non mancano. Sempre secondo l'emittente televisiva infatti Roma e Napoli sarebbero pronte ad una vera e propria sfida sul mercato per riuscire ad accaparrarsi il classe 1997. L'obiettivo della Juventus sarebbe, come sempre, quello di non generale una minusvalenza dalla cessione. Contratto di Chiesa che scadrà nel 2025.