La Juventus ha intuito che è arrivato il momento di chiudere l’operazione Koopmeiners, grande obiettivo da mesi. Con l’olandese c’è un accordo blindato da 4,5 milioni a stagione. E Koopmeiners non ha dubbi, da mesi, vuole la Juventus. Come riferisce Sportitalia, aspettiamoci un confronto per arrivare alla soluzione.sta accelerando per qualche uscita, ma ha intenzione di studiare rapidamente la strategia per andare a dama. L’Atalanta intende accontentare Kooomeiners, la Juve vuole regalarlo a Thiago Motta per un centrocampo da sogni insieme a Douglas Luiz e Thuram.