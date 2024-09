Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, Jonathan David è finito sulla lista di Crisitiano Giuntoli da oltre un anno. L'attaccante canadese del Lille vedrà scadere il proprio contratto tra circa 9 mesi e i dialoghi relativi ad un possibile rinnovo con il club francese non hanno trovato terreno fertile. Ed è qui che subentra la Juve, il cui gradimento nei confronti del classe 2000 è noto da tempo, con lo stesso Giuntoli che aveva sondato il giocatore già ai tempi del Napoli. Il filo del discorso è stato ripreso in estate, quando sembrava che il PSG potesse fare sul serio per Vlahovic, ma anche in questo caso non si è mai arrivati a nulla di concreto. La realtà però è certificata: alla Juve David piace eccome, ma allo stesso tempo c'è da fare i conti con una concorrenza agguerrita: la Premier, infatti, è sempre dietro l'angolo, ma anche l'Inter è da tempo interessata al giocatore. I campioni d'Italia, però, andrebbero ad affondare il colpo solo in caso di eventuale cessione di Marcus Thuram, considerato perno centrale e incedibile del progetto di Simone Inzaghi.