Laè al lavoro per piazzare alcune cessioni sul mercato in modo da ricavare denaro utile e spendibile su altri acquisti. Danieleha recentemente rinnovato il suo contratto con la Juventus ma al momento la pista più probabile sembra quella di un addio nel corso della sessione estiva di calciomercato. Stando a quanto riferisce Sportitalia il difensore della Juventus avrebbe in mano un'offerta dall'Arabia, più precisamente Al Shabab con un ingaggio quasi triplicato rispetto a quello attuale. Su di lui anche l'interesse dell'Ajax. Difficile possa invece rimanere alla Juventus.