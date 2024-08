Lavuole Pierre, lo ha individuato come rinforzo per il reparto difensivo per affiancare Gleison Bremer. L'accordo tra la Juventus ed il Milan è già stato raggiunto per la cessione in prestito oneroso e diritto di riscatto per una cifra che si avvicina complessivamente ai 20 milioni di euro. Stando a quanto riferisce Sportitalia però il difensore francese vorrebbe essere sicuro al 100% della nuova esperienza che andrebbe ad intraprendere e vorrebbe anche alcune garanzie sul minutaggio. Per questo motivo sta prendendo tempo e la Juventus per il momento attende il sì definitivo.