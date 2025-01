Sportitalia - Juventus, contatto diretto per Danso

Getty Images

Lacontinua a lavorare sul mercato e oggi ha avuto un contatto importante per, difensore centrale del Lens, come riporta Sportitalia. Il giocatore, però, resta al centro di diverse attenzioni: oltre ai bianconeri, ci sono almeno altre due opzioni sul tavolo, tra cui una proveniente dalla Turchia. La situazione è in evoluzione, e una decisione definitiva potrebbe arrivare nei prossimi giorni, anche in base alle eventuali offerte alternative. Danso rappresenta un profilo di grande interesse per rinforzare la difesa, ma la Juventus dovrà muoversi rapidamente per assicurarsi il giocatore, visto l’agguerrito interesse di altre squadre.