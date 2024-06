Sportitalia - Accordo Juventus-Koopmeiners: la situazione

La Juventus fa sempre più sul serio per Teun Koopmeiners, l'obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo. Della situazione ne parla Sportitalia che riferisce come adesso il centrocampista in uscita dall’Atalanta abbia aperto completamente e definitivamente al club bianconero.Tra la Juventus e Koopmeiners è stata raggiunta infatti un’intesa di massima riguardo il contratto. Tra l’altro, Koopmeiners gradisce restare in Italia e ha messo fin da subito la Juve in cima ai suoi desideri. La Juve vuole chiudere, Koopmeiners è la priorità per la prossima stagione. Come contropartite, si legge, ci sono le opzioni di Soulé e Huijsen. E' più probabile che vada il difensore centrale anche se l’esterno offensivo piace a Gasperini.