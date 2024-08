Secondo quanto riferito da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, potrebbe esserci l'Arabia Saudita nel futuro di. Dopo aver speso l'ultima stagione in prestito al Barcellona, il terzino portoghese è rientrato al Manchester United, club proprietario del suo cartellino., ma la sua sarà una permanenza provvisoria in attesa di una nuova destinazione. Sull'ex terzino della Juventus, che nel 2025 compirà 31 anni e che in bianconero ha disputato la stagione 2018/19 vincendo uno Scudetto e una Supercoppa italiana, ci sarebbero i campioni d'Arabia dell'Al-Hilal, squadra nella quale militano Neymar, Mitrovic, Koulibaly, Bono e Milinkovic-Savic.