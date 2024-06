Le trattative per raggiungere un accordo per il trasferimento di Westonall'Aston Villa, inserito nell'ambito della trattativa per portare a Torino Douglas Luiz, continuano a non trovare una quadra tra le parti. Per questoche hanno la volontà comune di chiudere l'affare, stanno pensando di inserire un altra contropartita che non sia il centrocampista americano classe 1998. Stando a quanto riferisce Sportitalia infatti nella giornata di oggi al centro dei dialoghi tra le due parti ci sarebbe Enzoche viene valutato dalla Juventus tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Avrebbe il gradimento del club di Premier League, ipotesi da non scartare.