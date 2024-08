Koopmeiners alla Juventus: a quale cifra si chiude?

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, è andato in scena oggi un importantissimo e forse decisivo incontro tra l'e laper definire il futuro di. Il centrocampista olandese, obiettivo dichiarato della Juventus, è ormai finito ai margini della Dea: l'olandese, che ha inviato un certificato medico al suo club, non si allena più con i bergamaschi e non partirà nemmeno per la Supercoppa europea di mercoledì 14 contro il Real Madrid. Il summit andato in scena oggi, tuttavia, avrebbe in tal senso spento le tensioni venutesi a creare tra le parti nelle ultime ore. Un faccia a faccia, quello tra i due club, che sa di risolutore: la Juventus ora ha davvero la possibilità di chiudere l'operazione e di regalare a Thiago Motta l'obiettivo numero uno della sua estate.Secondo quanto riportato da Sportitalia, il summit positivo tra Juve e Atalanta avvicina sensibilmente i bianconeri al traguardo: per arrivare a Koopmeiners si dovrebbe raggiungere un'intesa per una cifra superiore ai 55 milioni bonus compresi. In altre parole, la Juve si avvicina a grandi passi al target numero uno per la trequarti campo: un rinforzo di alto livello che in casa bianconera si spera di avere già a disposizione contro il Como.#Koopmeiners: incontro positivo, possiamo definirlo incontro del disgelo tra #Atalanta e #Juventus dopo le recenti tensioni. Ora la #Juventus può chiudere per una cifra superiore ai 55 milioni bonus compresi. Ma la giornata di oggi può essere definita come quella della possibile-probabile svolta.





