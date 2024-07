Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha fornito ulteriori aggiornamenti riguardo alla situazione di Jean-Clair Todibo, con l'agente del calciatore atteso in Italia per un summit di confronto con Cristiano Giuntoli. Nessuna novità degna di nota all'orizzonte, perchè la Juventus ha già un'intesa totale con il difensore francese e ora deve soltanto formalizzare la propria offerta al Nizza, che detiene il cartellino dell'ex difensore del Barcellona. Il club sabaudo lavora ad una proposta strutturata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato a tramutarsi in obbligo in base al verificarsi di determinate condizioni. Il tutto per un affare da 35 milioni di euro.