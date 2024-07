Lasta lavorando non solo sul mercato in entrata, ma anche in uscitacon il club bianconero che vorrebbe inserirlo come contropartita perdell'. Tuttavia, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà a Sportitalia, ilavrebbe intensificato i discorsi per il giovane difensore. Il club bianconero chiede almeno 25 milioni per lasciar partire Huijsen, con il club parigino che avrebbe offerto una cifra leggermente inferiore alle richieste dei piemontesi. Nella passata stagione il difensore ha giocato la seconda parte di campionato in prestito alla