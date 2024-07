Miretti piace al Como: la situazione

Nei pensieri del Como non c'è solo Arthur, profilo sondato due settimane fa secondo Sportitalia e che al momento non si è concretizzato in qualcosa di più. Il club neo promosso in Serie A sarebbe molto interessato ad un altro giocatore della Juventus, ovvero Fabio Miretti.Al Como piace moltissimo Miretti, che ha appena rinnovato con la Juventus e che oggi non è considerato un nome caldissimo in uscita. Ma se si presentasse l’opportunità di un sacrificio, si legge, il Como per Miretti farebbe molto più di uno sforzo. Il classe 2003 ha prolungato una settimana fa il proprio legame con il club bianconero rinnovando fino al 2028.