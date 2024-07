Alfredo Pedullà ha parlato del trasferimento di, difensore dellache sabato volerà in Inghilterra per sostenere le visite mediche con il, prima di firmare il contratto che lo legherà al club inglese. Secondo quanto riferito dal giornalista di Sportitalia ecco quanto incasserà la Juve:"Huijsen va al Bournemouth. Operazione da 15 milioni di euro a cui se ne aggiungono quattro di bonus. La Juventus potrà godere di una percentuale in suo favore sulla futura rivendita pari al 15%. Stoccarda e Wolfsburg non entusiasmavano il ragazzo che alla fine ha scelto di andare in Premier League. Con la cessione di Huijsen la Juventus potrà dare l'assalto decisivo a Todibo".