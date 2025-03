Vasilije Adzic continua a impressionare: il piano della Juventus

AFP via Getty Images

Vasilijecontinua a brillare con la sua nazionale, mettendo a segno un altro goal che conferma il suo ottimo stato di forma. Il giovane talento sta beneficiando della continuità offerta dalla, il progetto che permette ai giovani di accumulare esperienza nel calcio professionistico.La crescita del centrocampista montenegrino è evidente, e le sue prestazioni attirano sempre più l’attenzione degli addetti ai lavori. Il suo sviluppo è costantemente monitorato dalla dirigenza bianconera, che vede in lui un potenziale elemento per il futuro della prima squadra.

Adzic Juve, il piano

Tuttavia, prima di poter ambire a un posto stabile nella rosa bianconera, Adzic dovrà compiere un ulteriore step di crescita. La Juventus sta infatti valutando la possibilità di mandarlo in prestito per garantirgli un minutaggio più elevato e permettergli di confrontarsi con un livello di competitività più alto. Un'esperienza in una squadra di media classifica in Serie A potrebbe rappresentare la soluzione ideale per favorire il suo inserimento nel grande calcio. Il club bianconero vuole evitare salti affrettati, preferendo un percorso graduale che ne consolidi il talento.Nel frattempo, la Juventus continua a sondare il mercato italiano alla ricerca di giovani prospetti da inserire nel progetto Next Gen. L’idea è quella di costruire una base solida di giocatori pronti per il grande salto, seguendo una strategia che ha già dato buoni risultati con altri talenti emergenti. Adzic rappresenta un esempio concreto di come questo percorso possa portare frutti, ma servirà ancora pazienza e programmazione per vederlo protagonista in prima squadra con continuità.