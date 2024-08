Salvo clamorosi colpi di scena,non vestirà la maglia dellanella prossima stagione. Come riferito da Sportitalia, laaveva provato ad intavolare una trattativa per vendere il portiere polacco al club viola - possibilmente come contropartita per Nico Gonzalez - ma il portiere non ha mai aperto alla destinazione toscana. La suggestione, con il passare dei giorni, sembra sempre più destinata a non concretizzarsi: la Fiorentina continua a cercare un portiere, ma nelle ultime ore avrebbe virato con forza su David De Gea, ancora svincolato dopo la sua avventura al Manchester United.