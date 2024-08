Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista di, ha parlato del mercato della, destinato a subire una forte accelerata nelle ultime settimane di calciomercato. Gli obiettivi rimangono quattro per la precisione: un difensore centrale, con la Juventus che aspetta la risposta definitiva da parte di Kalulu, due esterni con Nico Gonzalez e Francisco Conceicao in pole position e il trequartista, ovvero Teun Koopmeiners l'obiettivo numero uno dell'estate. Chi, secondo Pedullà, non è una priorità della Juventus è Marcus Edwards dello Sporting. I bianconeri non affonderanno il colpo per il numero 10 inglese.