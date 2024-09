Secondo quanto riferito da Sportitalia, Filip Kostic stavolta può lasciare la Juventus entro venerdì quando si chiuderà il mercato in Turchia. Lo scorso 30 agosto abbiamo raccontato che ci sono margini per fare in modo che l’esterno serbo accetti le proposte dalla Turchia, dopo aver detto no a diverse soluzioni in giro per l’Europa. E dopo aver riflettuto senza poi aprire sulla opportunità Fiorentina, malgrado qualcuno avesse distribuito certezze in tal senso, invece esisteva soltanto l’accordo tra club. Su Kostic non c’è soltanto il Galatasaray, come raccontato nelle ultime settimane: avevamo parlato di un paio di piste turche ed è tornato il Fenerbahce che ci aveva provato con forza all’inizio di luglio, una precisa richiesta di Mourinho.