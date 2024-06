Quella tra Giovanni Di Lorenzo e il Napoli è ormai un capitolo chiuso. Il terzino vuole cambiare aria, sente chiuso il suo ciclo al Napoli. Dall'altra parte non sono servite le manovre di Conte per aggiustare la situazione. L'ex Empoli vuole andare via e su di lui c'è la Juventus. Giuntoli lo tiene in grande considerazione. Sportitalia ha confermato ancora una volta la volontà del giocatore di lasciare la Campania per accasarsi al club bianconero. Con la casacca del Napoli Di Lorenzo ha vinto lo scudetto da capitano, il primo dopo gli anni di Maradona.