Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, potrebbe riaccendersi prepotentemente la pista che porterebbein Arabia Saudita e con più precisione all'Al-Nassr. La trattativa che sembrava ben indirizzata solo pochi mesi fa, sarebbe infatti sul punto di riaprirsi. Ecco quanto riportato da Pedullà: "Nelle prossime ore ci sarà una call tra i club, l’Al Nassr ha inseguito altri portieri ma senza arrivare a un accordo. E aveva già un’intesa con il polacco per un mega ingaggio, bisogna trovare la quadratura con la Juventus che si accontenterebbe di un minimo indennizzo. Non siamo ancora agli accordi definitivi, ma è una situazione da seguire come dimostrato dalla call prevista nelle prossime ore".