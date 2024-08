Il futuro di Federico Chiesa rimane un rebus tutto da risolvere. L'attaccante classe 1997, come confermato da Thiago Motta e dalla non convocazione per l'amichevole con il Brest. Quello che sembra certo è che l'ex Fiorentina non vestirà più la maglia della Juventus ma a poco meno di un mese dalla chiusura del calciomercato si attende di capire quali potranno essere gli sviluppi relativi al prossimo capitolo calcistico dell'attaccante. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, l'unica proposta arrivata al giocatore in queste settimane è stata quella della Roma, ma la trattativa non è mai decollata. I giallorossi hanno poi virato su un altro juventino, ovvero Matias Soulé.