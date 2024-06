Stando a Sportitalia, laha un chiodo fisso in testa per la prossima stagione: aggiungere al centrocampo, che presto si rinforzerà con un giocatore di livello come, anche Khephrene Teun, per una mediana davvero da urlo. I lavori sono in corso su tutti i fronti, con Cristiano Giuntoli pronto a presentare la prima offerta al Nizza per il francese figlio d'arte per poi muoversi eventualmente anche per l'olandese dell'Atalanta, che ha un prezzo molto alto. Nel frattempo si attende ancora la risposta di Adriensulla scelta di rinnovare o meno il proprio contratto, che condizionerà inevitabilmente i movimenti successivi della Juve sul mercato.