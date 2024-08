Ilha richiestoMelo allacon la formula del prestito secco, e la trattativa sembra fattibile. Attualmente, Arthur è il candidato principale per rinforzare il centrocampo partenopeo. La Juventus ha mostrato apertura verso l’operazione, accettando di coprire 2-3 mesi del suo stipendio, che ammonta a 6 milioni di euro, con il resto a carico del Napoli. Una call è prevista per stasera, e ci sono margini di accordo tra le parti. La trattativa potrebbe dunque essere finalizzata a breve, con Arthur pronto a trasferirsi a Napoli per la nuova stagione.