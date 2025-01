Sportitalia - Araujo alla Juventus non è ancora saltata: contatti nelle ultime ore

AFP via Getty Images

Araujo-Juventus: si aspetta la risposta definitiva

Si è molto complicata la trattativa perche è diventato l'obiettivo principale per la difesa dellanelle ultime settimane. Il giocatore del Barcellona dopo aver aperto ai bianconeri ha deciso di ascoltare la proposta di rinnovo dei blaugrana e sembrerebbe intenzionato ad accettarla.Sportitalia fa il punto della situazione: "Per Araujo la Juventus aspetta fino a domani sera, massimo venerdì, che il difensore centrale confermi la sua decisione di restare in Catalogna dopo aver aperto completamente ai bianconeri. Ci sono stati contatti anche oggi". Ancora quindi la Juve si tiene una piccola porta aperta ma intanto lavora intensamente per gli altri obiettivi in lista.