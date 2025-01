Sportitalia - Adeyemi rifiuta il Napoli e resta al Borussia Dortmund: la posizione della Juventus

Getty Images

La posizione della Juventus

Non saràil sostituto di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli. L'esterno offensivo tedesco ha infatti preso la decisione di rimanere alsino al termine della stagione, declinando così la proposta avanzata dalla formazione allenata da Antonio Conte. Il classe 2002, dunque, non approderà sul palcoscenico della Serie A. Quantomeno non a gennaio. Sullo sfondo, infatti, la Juventus monitora con attenzione il fronte, dopo aver corteggiato Adeyemi già la scorsa estate.Secondo quanto riferito da Sportitalia, la Juventus non ha perso di vista l'esterno offensivo del Borussia Dortmund e, in vista del mercato estivo che partirà a giugno, potrebbe tornare con decisione sul giocatore che, come detto, ha scelto di rimanere in Germania. Almeno per qualche mese.