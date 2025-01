L'Atletico Madrid su Arthur: la situazione

A gennaio lacercherà di trovare una sistemazione perrimasto a Torino ma fuori dal progetto bianconero. E gli interessi maggiori per il brasiliano arrivano sempre dalla Spagna. L'ultimo club a pensare ad Arthur secondo Sport sarebbeL'Atletico cerca un innesto di qualità in mezzo al campo. Il club spagnolo starebbe pensando ad un prestito con diritto di riscatto per Arthur, il cui ostacolo maggiore per una partenza rimane l'alto ingaggio. 'L'asse Atletico-Juventus è da sempre caldissimo e anche nello scorso gennaio fu vivissimo con l'operazione Kean che sfumò a visite già completate.